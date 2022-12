Meeste verdachten van onrust na zege Marokko weer vrij

De meeste personen die werden aangehouden vanwege de ongeregeldheden na de overwinning van Marokko op Portugal op het WK in Qatar zijn weer vrij.

In de vier grote steden hield de politie in totaal 35 mensen aan voor onder meer belediging van de politie, baldadigheid en het afsteken van vuurwerk.

Van de veertien personen die in Rotterdam waren aangehouden, zat er zondagmiddag nog één vast. De ME moest daar ingrijpen in de omgeving van het Kruisplein.

In Amsterdam verrichtte de politie dertien arrestaties. Na de zege van Marokko was het op meerdere plekken onrustig. Volgens de politie bevond zich onder de grote groep feestende voetbalsupporters een kleine groep relschoppers die het verpestte voor de mede-Amsterdammers. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid, op auto's gedanst en met stenen naar de politie gegooid. Zondagmiddag zat er in Amsterdam nog één verdachte vast.



Zwaar vuurwerk

In Utrecht kwamen er zaterdagavond na de wedstrijd tientallen volwassenen en kinderen bij elkaar op onder meer het Westplein, in de Kanaalstraat en op het Moskeeplein. De feestelijke sfeer sloeg om toen vanuit het publiek zwaar vuurwerk werd afgestoken. Politieagenten werden bekogeld met stenen, blikjes en zwaar vuurwerk. Twaalf politiemensen werden geraakt, van wie er vier lichtgewond raakten. Van de vier personen die werden aangehouden, zaten er zondagmiddag nog twee vast.

In Den Haag greep de politie in de Schilderswijk in, nadat het daar onrustig was geworden. Ook daar werd zwaar vuurwerk afgestoken. De politie hield vier personen aan, maar kon zondag nog niet zeggen hoeveel er nog vast zitten.

