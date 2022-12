Ceuta onderzoekt politiegeweld tijdens vieringen WK-zege Marokko (video)

De autoriteiten in de Spaanse exclave Ceuta gaan onderzoek doen naar aantijgingen van politiegeweld tijdens vieringen van de WK-zege van het Marokkaanse elftal zaterdag.

In een video die rondgaat op internet is te zien dat agenten inslaan op twee vrouwen. De slachtoffers, waarvan één minderjarige, hebben aangifte gedaan.

In de 60-seconden durende video is niet te zien wat vooraf ging aan het incident of waarom de agenten insloeg op de twee vrouwen. Het stadsbestuur laat weten dat de landelijke politie inmiddels kennis heeft genomen van de beelden en dat er een onderzoek plaats zal vinden.

"De politie wil alles weten wat er in zijn geheel is gebeurd om de juiste conclusies te trekken uit het incident dat gisteravond plaatsvond na het einde van de wedstrijd tussen Marokko en Portugal, in het kader van het WK in Qatar", leest de verklaring.

Zaterdagavond werden in Ceuta 60 agenten ingezet om de vieringen van supporters van het Marokkaans elftal in goede banen te leiden. Bij de feestelijkheden vonden geen incidenten plaats en werden er geen arrestaties verricht.

© MAROKKO.NL 2022