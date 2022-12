Rashid Explorer: eerste commercieel ruimtevaartuig Emiraten naar de maan

In de Amerikaanse staat Florida is voor het eerst een commercieel ruimtevaartuig naar de maan gelanceerd.

Het ruimtevaartuig bestaat uit een lander uit Japan met daarin een onbemande robotrover uit de Verenigde Arabische Emiraten. De combinatie werd volgens plan om 08.38 uur gelanceerd met een Falcon 9-raket van SpaceX vanaf een basis in Florida.

De lancering was eigenlijk gepland voor 30 november, maar vanwege een probleem met de raket was uitstel noodzakelijk.

De missie met de naam Hakuto-R is onderdeel van de Emiraatse maanverkenningsmissie en is opgezet door het Japanse bedrijf ispace, dat op den duur grondstoffen en water op de maan wil winnen. Dat is nodig voor het opzetten van een bemande basis op de maan. Met de maanlander Hakuto-R wil het bedrijf het ontwerp en de technologie daarvoor testen.



Het ruimtevaartuig neemt een grote omweg en zal er maanden over doen om bij de maan aan te komen. De landing is op z'n vroegst in maart.

Het is voor het eerst dat Japan probeert om een verkenner op de maan te laten landen. Pogingen van India en het Israëlische SpaceIL om hetzelfde te doen, mislukten in 2019. China slaagde er de afgelopen jaren wel in om ruimtevaartuigen op het oppervlak te krijgen, net als de VS en de Sovjet-Unie in de jaren 60 en 70.

Komend voorjaar gaan nog twee commerciële vaartuigen naar de maan, Nova-C en Peregrine. Deze zijn allebei door Amerikaanse bedrijven ontwikkeld. Het is nog niet duidelijk welke van de drie als eerste aankomt.

