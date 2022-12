Ronaldo: droom was mooi zolang het duurde

Cristiano Ronaldo heeft op Instagram zijn gevoelens geuit na de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal.

"Een wereldtitel winnen met Portugal was mijn grootste en meest ambitieuze droom", schreef de 37-jarige vedette een dag na de nederlaag van 1-0 tegen Marokko in de kwartfinales.

"Helaas is de droom ten einde gekomen. ". "Die droom was mooi zolang het duurde. Ik heb er hard voor gevochten ", vervolgde Ronaldo, die daarmee leek te zinspelen op een afscheid van het nationale team. "Gelukkig heb ik veel internationale titels gewonnen, ook met Portugal, maar de naam van ons land aan de top van de wereld zetten was mijn grootste droom."

Ronaldo speelde in Qatar zijn vijfde WK. Hij scoorde op elke eindronde en de spits maakte in totaal acht WK-doelpunten voor Portugal. In Qatar schroefde hij zijn recordaantal interlands op naar 196. De vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar moest na de groepsfase tot twee keer toe genoegen nemen met een beurt als invaller, waardoor geruchten de kop opstaken dat hij het WK voortijdig wilde verlaten.

"Er valt niet veel meer te zeggen en het is het niet waard om op wilde verhalen te reageren. Ik wil gewoon dat jullie allemaal weten dat er veel is gezegd, veel is geschreven en veel is gespeculeerd, maar mijn toewijding aan Portugal is geen moment veranderd. Ik was altijd iemand die vocht voor het doel van het team en ik zou mijn collega's en mijn land nooit de rug toekeren."

© ANP 2022