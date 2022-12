Nog twee verdachten vast in Amsterdam na zege Marokko

Twee verdachten die zaterdagavond in Amsterdam zijn aangehouden na de WK-zege van Marokko op Portugal zitten nog vast.

Ze worden voorgeleid aan de rechter-commissaris, laat een politiewoordvoerster weten. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. De politie verdenkt een van de twee mannen van het gooien met stenen naar de Mobiele Eenheid (ME). De ander zit vast voor het afsteken van zwaar vuurwerk in een grote menigte, aldus de woordvoerster.

In Amsterdam was het zaterdag na de wedstrijd op meerdere plekken onrustig. Volgens de politie verpestte een kleine groep relschoppers het feest. Dertien personen werden opgepakt. Ze hebben allemaal huisarrest gekregen voor woensdag, als Marokko in de halve finale speelt tegen Frankrijk.

Zij kunnen bezoek verwachten van wijkagenten die controleren of ze zich hier aan houden. Deze maatregel werd eerder opgelegd aan zeven verdachten die vorige week dinsdag werden opgepakt. Volgens de politie hebben zij zich hier allemaal aan gehouden.



Vuurwerk

De vier verdachten die werden aangehouden bij ongeregeldheden in Den Haag na de overwinning van Marokko zijn weer op vrije voeten. Ze werden opgepakt voor belediging, het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs, niet voldoen aan een vordering en baldadigheid. Ze zijn heengezonden met een boete of een proces-verbaal.



De laatste van in totaal veertien mensen die zaterdagavond in Rotterdam werden aangehouden is vrijgelaten, meldt de Rotterdamse politie maandag. Ze worden verdacht van vergrijpen als openlijke geweldpleging, het gooien van vuurwerk en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.



Schilderswijk

De avond verliep lange tijd zonder grote incidenten, maar rond 22.00 uur moest de ME een groep van een paar honderd overlastgevers van het kruispunt van de 's-Gravendijkwal en Eerste Middellandstraat verwijderen. Eerder op de avond dreven de ME en agenten met honden een groep op naar het einde van de West Kruiskade en de kruising met de 's-Gravendijkwal. De politie werd vanaf het kruispunt bekogeld met stenen.

In Den Haag greep de ME in de Schilderswijk in. Ook in Utrecht was het onrustig.

