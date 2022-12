Marokko hoopt op fitte Mazraoui in halve finale tegen Fransen, fitheid Saïss nog onzeker

Bondscoach Walid Regragui van Marokko heeft goede hoop dat hij woensdag tijdens de halve finale op het WK tegen Frankrijk weer een beroep kan doen op Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd.

Beide spelers waren onvoldoende fit voor de gewonnen kwartfinale tegen Portugal (1-0).

Regragui benadrukte na de winst op de Portugezen hoe belangrijk Mazraoui voor zijn ploeg is. "Ik heb hem eigenlijk nodig voor het systeem dat we graag willen spelen", zei hij over de verdediger die Ajax afgelopen zomer verruilde voor Bayern München. Mazraoui, van origine rechtsback, speelt bij zijn nationale ploeg vaak links in de defensie.

Ook Hakim Ziyech lijkt inzetbaar tegen Frankrijk, dat de wereldtitel in Qatar verdedigt. Hij liet zich tijdens het duel met Portugal met fysieke klachten vervangen.



Achter de naam van Romain Saïss staat nog wel een groot vraagteken. De aanvoerder liep in de kwartfinale een dijbeenblessure op en verliet na 58 minuten het speelveld.

Walid Cheddira is geschorst voor de eerste halve finale ooit van een Afrikaanse landenploeg op een WK. De aanvaller kreeg in de slotfase van het duel met Portugal twee gele kaarten.

