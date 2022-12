Bondscoach Marokko: wij zijn 'de Rocky van het WK'

De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui noemt zijn team "de Rocky Balboa van dit WK" nadat de Atlasleeuwen een ​​historische overwinning behaalden op Portugal.

Marokko heeft laten zien dat het mogelijk is voor een Afrikaans team om in de halve finale van het WK te spelen, stelt Regragui. De coach stelt dat zijn spelers hun overwinningen behaalden tegen België, Spanje en Portugal, met de geest van het iconische filmpersonage Rocky Balboa, gespeeld door acteur Sylvester Stallone.

"We hebben onze mensen en ons continent zo blij en trots gemaakt. Als je naar Rocky kijkt, wil je Rocky Balboa steunen en ik denk dat wij de Rocky van dit WK zijn. Ik denk dat de wereld nu achter Marokko staat", zei Regragui op een persconferentie nadat zijn team Portugal met 1-0 had verslagen in de kwartfinales.

Het enige doelpunt dat Marokko onder Regragui tegen kreeg, was een eigen doelpunt van West Ham-middenverdediger Nayef Aguerd in de wedstrijd tegen Canada in de groepsfase. Geen enkele andere speler heeft de indrukwekkende doelman Yassine Bono verslagen. De doelbewaker van Sevilla is de eerste Afrikaanse schotstopper die drie keer zijn net schoon wist te houden in een WK.



Geen enkel team heeft meer balspelingen (137) en onderscheppingen (52) dan de onbreekbare verdediging van Marokko. De vleugelverdediger van Paris Saint-Germain Achraf Hakimi is een van de beste spelers van Marokko en ook verdediger Nayef Aguerd viel op.

Uitgerekend Frankrijk, het land waar de 47-jarige bondscoach geboren werd en het grootste gedeelte van zijn voetballoopbaan doorbracht, is de volgende tegenstander van Marokko in de halve finale op het WK en de underdog uit Afrika gelooft heilig in de volgende stunt.

