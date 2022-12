Vlaggenproducent: vraag naar Marokkaanse vlag vervijfvoudigd

Sinds de overwinning van het Marokkaanse elftal op Portugal zaterdag op het WK voetbal in Qatar stromen de bestellingen binnen voor Marokkaanse vlaggen bij de Dokkummer Vlaggen Centrale.

"Sinds zaterdagavond hebben we tot vanochtend, circa vijf keer zoveel Marokkaanse vlaggen verkocht dan we normaal gesproken op jaarbasis via onze website verkopen", laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Precieze aantallen kon ze niet geven.

Om aan alle vraag te kunnen voldoen is het bedrijf nu ook Marokkaanse vlaggen gaan printen. In tegenstelling tot zeefdrukken, dat enkele dagen in beslag neemt, is deze manier van digitaal printen sneller.

Ook het bedrijf Vlaggen Unie laat weten dat de vlag van Marokko "immens populair" is. "We zijn al helemaal uitverkocht", meldt een woordvoerder van het bedrijf.

© ANP 2022