Den Haag: politie zit weer bovenop WK-vieringen in Schilderswijk

Als het woensdag weer onrustig wordt in de Schilderswijk in Den Haag wanneer het Marokkaanse voetbalelftal speelt, zal de politie op dezelfde manier te werk gaan als in de afgelopen weken.

"Agenten zitten er kort op. Ze zijn zichtbaar aanwezig en treden op tegen verstoringen van de openbare orde, zeker als er gegooid wordt met vuurwerk of andere voorwerpen. Verder zetten we onverminderd in op buurtvaders en jongerenwerkers", aldus de gemeente.

Marokko won zaterdag in de kwartfinales van het WK van Portugal. Na afloop werd het onrustig in de Schilderswijk. De ME greep in en vier mensen werden aangehouden. Die zijn inmiddels weer op vrije voeten. "We hebben opnieuw gezien dat een groep rotzooitrappers de Schilderswijk gebruikt als decor voor ongeregeldheden. Door snel en effectief optreden lukt het om de rust relatief snel terug te krijgen, zonder grote charges", zegt een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen.

Volgens de gemeente is de waterwerper nog niet ingezet en is nog niets besloten over het gebruik van bijvoorbeeld traangas. "Dat is een zwaarwegend geweldsmiddel, dat mag alleen worden gebruikt na toestemming van de burgemeester, als de politie geen andere optie ziet. Dat hangt altijd af van de situatie, maar daar zal nooit lichtzinnig over worden besloten."



Waarschuwingsbrief

Als agenten mensen zien en herkennen in de buurt van de rellen, maar niet kunnen vaststellen dat ze iets strafbaars hebben gedaan, kunnen ze een waarschuwingsbrief krijgen. Daarin staat dat ze een gebiedsverbod riskeren als ze weer bij rellen worden gesignaleerd. Tot aan afgelopen donderdag hadden dertig mensen zo'n brief gekregen. Het is nog niet bekend hoeveel mensen in de afgelopen dagen zijn gewaarschuwd, en of er mensen zijn die inmiddels een gebiedsverbod hebben gekregen.

Marokko speelt deze week nog twee keer op het WK. Op woensdag komt het nationale team in de halve finale in actie tegen Frankrijk. Bij winst spelen de Marokkanen zondag de finale, bij verlies wacht zaterdag de troostfinale. Na de halve finale bekijkt de gemeente welke maatregelen nodig zijn voor de volgende wedstrijd van Marokko.

