Algerijnse omroepbaas ontslagen na berichtgeving over WK-successen Marokko

De directeur van de Algerijnse staatszender, Shaaban Lunakel, is ontslagen nadat de omroep zaterdag aandacht besteedde aan de WK-overwinning van buurland Marokko op Portugal.

Nazir Bougabes neemt per direct de taken van Lunakel over, meldt het Algerijnse staatspersbureau APS zondag.

Minister Mohamed Bouslimani (Communicatie) heeft Bougabes persoonlijk aangesteld. Het ministerie heeft echter geen duidelijkheid verschaft over het vertrek van de man die ruim anderhalf jaar de regie voerde over de publieke omroep.

Het moment van het vertrek is opmerkelijk. De Algerijnse staatsomroepen doen wel verslag van het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar maar noemen Marokko nooit bij naam. Daar kwam zaterdag voor het eerst verandering in na de historische overwinning van de Atlasleeuwen op het team van bondscoach Fernando Santos.



Marokko heeft zich als eerste Afrikaanse land gekwalificeerd voor de halve finale en daar kon zelfs de Algerijnse staatsomroep niet omheen. De TV-zender maakte melding van de Marokkaanse aansluiting bij de laatste vier landenploegen en kort daarna kon de omroepbaas vertrekken.

Algerije zelf doet niet mee aan het voetbaltoernooi in Qatar. Het land zag het WK-ticket aan hun neus voorbijgaan na een nederlaag tegen Kameroen tijdens de kwalificatieronde.

