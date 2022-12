Koning Mohammed VI bekritiseert Algiers in voorgelezen toespraak op Chinees-Arabische Top

Koning Mohammed VI heeft in een toespraak op de Chinees-Arabische Top in Saoedi-Arabië kritisch uitgehaald naar buurland Algerije.

In een toespraak die werd voorgelezen door premier Aziz Akhannouch zei de Marokkaanse koning dat de "onveiligheid en onstabiliteit" in de Arabische regio soms te wijten is aan het "beleid en de houding van bepaalde Arabische landen ten opzichte van andere".

Hij riep op "de gevaren af te wenden" door "de regels van goed nabuurschap in acht te nemen, de nationale soevereiniteit van staten en hun territoriale integriteit te respecteren en elke inmenging in hun interne aangelegenheden te vermijden". Een boodschap die zonder twijfel gericht lijkt te zijn aan de regering in Algerije die al jarenlang het militante Polisario-Front financiert.

De Marokkaanse koning bevestigde tevens opnieuw vast te houden aan het één-Chinabeleid als basis van de betrekkingen tussen de twee landen. De ambassadeur van Rabat in Peking, Aziz Mekouar, bevestigde in augustus de steun van Marokko met betrekking tot de territoriale integriteit van China inzake het conflict met Taiwan.



"Marokko blijft de Volksrepubliek China in deze kwestie steunen en hernieuwt haar standpunten die vele malen zijn geuit, op verschillende niveaus, zowel bilateraal als binnen internationale organisaties", zei Mekouar destijds in een verklaring aan de pers.



China

Vrijdag vond de Chinees-Arabische top plaats in de Saoedisch hoofdstad. De Chinese president Xi Jinping is in het Islamitische land voor een uitgebreid bezoek. De twee landen hebben aangekondigd op verschillende vlakken te gaan samenwerken.

Onder meer op het gebied van energie, waterstof en zonne-energie, maar ook huizenbouw, transport en informatietechnologie kwamen aan bod. Ook wil China olie en gas vaker afrekenen met de eigen yuan in plaats van in dollars.

De groeiende invloed van China in de Golfstaten maakt de Verenigde Staten ongerust. De Chinese president werd in Saoedi-Arabië met alle egards onthaald en Xi sprak ook met andere Golfstaten. Verder woonde Xi een bredere top bij met leiders van landen van de Arabische Liga in de Golf, de Levant en Afrika.

