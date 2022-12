Mexicaanse arbiter fluit halve finale WK tussen Marokko en Frankrijk

De FIFA heeft de Mexicaanse scheidsrechter César Ramos aangesteld voor de halve finale tussen Frankrijk en Marokko op het WK voetbal in Qatar.

Dat duel wordt woensdagavond gespeeld in het Al Bayt-stadion in Al Khor.

De Nederlander Danny Makkelie moet afwachten of de FIFA hem nog een wedstrijd geeft. Makkelie (39) behoort tot de twaalf overgebleven scheidsrechters in Qatar. De FIFA maakte zondag al bekend dat de Italiaan Daniele Orsato dinsdag de leiding heeft over de halve finale tussen Argentinië en Kroatië.

Zaterdag vindt de wedstrijd om de derde plek plaats, een dag later is de eindstrijd. Nog nooit floot een Nederlandse scheidsrechter de finale van een WK voetbal. Björn Kuipers fungeerde vier jaar geleden als vierde official bij de finale tussen Frankrijk en Kroatië, Makkelie was toen een van de videoarbiters. De Argentijnse scheidsrechter Néstor Pitana leidde de finale.

Makkelie kwam in Qatar in de groepsfase twee keer in actie. Hij floot Spanje - Duitsland en Polen - Argentinië. In de knock-outfase kreeg hij geen wedstrijden toebedeeld. Ramos fluit woensdag zijn vierde duel op dit WK.

© ANP 2022