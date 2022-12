EU straft Iran voor neerslaan protesten en drones voor Rusland

De Europese Unie legt Iran extra strafmaatregelen op voor het neerslaan van protesten in het land en voor het leveren van drones aan Rusland die verwoestingen aanrichten in Oekraïne.

De EU straft 24 Iraniërs en de staatsomroep, een dronefabrikant en een onderzoeksgroep van de Iraanse Revolutionaire Garde, hebben de buitenlandministers van de EU-landen afgesproken.

Nog eens twintig Iraniërs mogen niet langer de EU in en kunnen niet langer bij eventuele tegoeden daar, vanwege hun aandeel in het hardhandige optreden tegen demonstranten. Het gaat onder anderen om Irans hoogste militair, de directeur van staatsomroep IRIB, twee IRIB-verslaggevers, een imam en twaalf commandanten van de Revolutionaire Garde. Dat machtige keurkorps is een van de diensten die met ijzeren vuist optreden tegen de protestbeweging die nu al maandenlang meer vrijheden eist.

De staatsomroep zou propaganda verspreiden, en afgedwongen schuldbekentenissen van tegenstanders van het regime. Nu Rusland het stroomnet en de verwarmingsinstallaties in Oekraïne blijft bestoken met behulp van Iraanse drones, legt de EU ook in dat verband extra sancties op. Behalve de onderzoeksgroep en de dronemaker, wordt ook onder meer de commandant van de luchtmacht gestraft.

