Koning Mohammed VI roept op tot meer Arabische betrekkingen met China

De Marokkaanse koning heeft opgeroepen om de economische betrekkingen tussen de Arabische regio en China te versterken.

In een toespraak die werd voorgelezen door premier Aziz Akhannouch op de Arabisch-Chinese top in Saoedi-Arabië riep de Marokkaanse koning op tot versterking van de economische onderlinge afhankelijkheid tussen de landen van de Arabische regio en China.

Volgens de koning zijn de Arabisch-Chinese betrekkingen gediversifieerd en ontwikkeld op politiek, economisch, commercieel, cultureel en menselijk niveau. Echte "economische revoluties en wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen" kunnen worden gerealiseerd door "ontwikkelingsprojecten, het ondersteunen van infrastructuur en logistiek, technologieoverdracht en menselijke ontwikkeling".

De monarch benadrukte dat ondanks het hoge aantal handelsuitwisselingen, 240 miljard dollar in 2020, deze nog niet voldoen aan de kwalificaties. Het handelsvolume, de diversiteit en intensiteit registreren goede niveaus maar de Arabische export naar China schiet nog tekort, met uitzondering van de uitvoer van olie en gas.



Dat laatste maakt het volgens de Marokkaanse koning noodzakelijk om gezamenlijk actie te ondernemen om de export vanuit de Arabische regio de diversifiëren en als "locomotief" te doen dienen voor de "Arabische industriële, agrarische en diensteneconomie".

Ook is het aantal Chinese toeristen dat Arabische landen bezoekt kleiner dan het aantal Arabieren die China aandoet. De Marokkaanse monarch roept op om het aantal toeristen in beide richtingen te vergroten om de culturele toenaderingen tussen Arabieren en Chinezen te verbeteren.



China

Vrijdag vond de Chinees-Arabische top plaats in de Saoedisch hoofdstad Riyadh. De Chinese president Xi Jinping is in het Islamitische land voor een uitgebreid bezoek. De twee landen hebben aangekondigd op verschillende vlakken te gaan samenwerken.

Onder meer op het gebied van energie, waterstof en zonne-energie, maar ook huizenbouw, transport en informatietechnologie kwamen aan bod. Ook wil China olie en gas vaker afrekenen met de eigen yuan in plaats van in dollars.

De groeiende invloed van China in de Golfstaten maakt de Verenigde Staten ongerust. De Chinese president werd in Saoedi-Arabië met alle egards onthaald en Xi sprak ook met andere Golfstaten. Verder woonde Xi een bredere top bij met leiders van landen van de Arabische Liga in de Golf, de Levant en Afrika.

