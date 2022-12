Marokko: ouders halen kinderen van school om kindhuwelijken af te dwingen

Steeds meer ouders halen hun minderjarige kinderen van school om te voorkomen dat de rechter een verzoek tot huwelijksvoltrekking afkeurt.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Nationale Raad voor de Mensenrechten CNDH.

Het onderzoeksrapport werd gepresenteerd op het moment dat de Marokkaanse justitieminister Abdellatif Ouahbi bezig is met het wettelijk onmogelijk te maken voor schoolgaande minderjarigen om te trouwen. Zijn ministerie werkt momenteel aan een wetsvoorstel om kindhuwelijken volledig strafbaar te stellen.

In 2011 verbood Marokko het huwelijk met minderjarigen en hervormde tegelijkertijd de Marokkaanse Familiewet. Het huwen van minderjarigen is verboden maar de wet voorziet tegelijkertijd wel in de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen voor "bijzondere omstandigheden".



Concreet schrijft de Familiewet voor dat een rechter de bevoegdheid heeft om toestemming te verlenen voor huwelijken met minderjarigen. Rechters beroepen zich echter vaak op het onderwijs van het kind om een verzoek af te wijzen, waardoor steeds meer ouders hun kind van school halen om alsnog goedkeuring te krijgen.

In 2021 zijn in totaal 28.714 aanvragen voor kindhuwelijken ingediend bij het Ministerie van Justitie, daarvan werden er 18.339 goedgekeurd. Rechters in Marokko zien een gebrek aan scholing niet als reden om iemand het recht op huwelijksvoltrekking te ontnemen. De slagingskans van een huwelijk houdt volgens rechterlijke besluiten niet noodzakelijkerwijs verband met analfabetisme of gebrek aan onderwijs.

