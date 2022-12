Twee Algerijnse soldaten gearresteerd na vieren WK-zege Marokko (video)

Twee Algerijnse soldaten zijn gearresteerd nadat ze in een TikTok-video de overwinning van het Marokkaans elftal op Portugal vierden.

In een video, die is opgenomen in een militaire kazerne, feliciteren de twee soldaten de Atlasleeuwen met het behalen van de kwartfinale en wensten ze het elftal succes op het WK in Qatar.

Volgens een woordvoeder van het Algerijnse leger zullen de soldaten zich moeten verantwoorden tegenover het militair tribunaal.

Het tweetal riskeert een gevangenisstraf van tien jaar omdat ze hebben nagelaten sport en politiek gescheiden te houden en omdat ze videobeelden van een militaire kazerne op internet publiceerden.

© MAROKKO.NL 2022