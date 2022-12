Hevige buien leiden tot wateroverlast in Tanger

Een groot aantal stadsdelen in het Noord-Marokkaanse Tanger zijn dit weekend getuige van overstromingen als gevolg van zware regenval

De neerslag van vrijdag zorgde ervoor dat veel straten blank staan en woningen onder water zijn komen te staan. Veel wegen zijn onbegaanbaar voor het rijdend verkeer.

De zware regenbuien werden vlak voor het weekend aangekondigd. In de wijken Boukhalef, Hay Lkharba, Hay Ouarda, Bouhout, El Aouama en Gzenaya staan meerdere straten blank. Ook in Bni Makada en Mojamaa El Hassani kunnen bewoners hun woning niet in of uit omdat het hoge waterpeil de voordeur blokkeert.

Inwoners wijzen met de vinger naar Amendis. Het bedrijf is verantwoordelijk voor waterbeheer maar door verstopte riolering kon het regenwater niet worden afgevoerd.

