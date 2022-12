Marokko bemiddelt bij onderhandelingen over vrijlating Duitse gijzelaar in Mali

Marokkaanse inlichtingendiensten hebben geholpen bij de onderhandelingen over de vrijlating van een Duitse hulpverlener die sinds 2018 in Mali werd gegijzeld.

De Duitser werd vorige week vrijgelaten, na bijna vier en een half jaar te hebben vastgezeten, meldt de Duitse nieuwsdienst Der Spiegel. Lange werd overgebracht naar de Duitse ambassade in de Malinese hoofdstad Bamako en verkeert in "goede gezondheid".

Lange, die werkzaam was voor de humanitaire organisatie HELP, werd ontvoerd door een groep mannen op motorfietsen in de regio Tillaberi in Niger. Vermoedt wordt dat terreurorganisatie Daesh achter de ontvoering zit.

Marokkaanse inlichtingendiensten zijn actief in de regio om terrorisme en georganiseerde misdaad tegen te gaan. Marokko werkt daarvoor samen met internationale veiligheidspartners om het terrorisme in de Sahel een halt toe te roepen.



De regio wordt door waarnemers gezien als een voedingsbodem voor terroristische groeperingen die hun terreuroperaties financieren met de opbrengsten uit het gijzelen van buitenlanders. Ontvoerders vragen vaak miljoenen dollars aan losgeld voor de vrijlating van hun slachtoffers.

In 2020 werd een Amerikaan in Niger ontvoerd door gewapende mannen op motorfietsen. In hetzelfde jaar werden zes Franse arbeiders en een lokale gids en een chauffeur doodgeschoten door gewapende mannen op motoren.

