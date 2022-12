Upamecano en Tchouaméni ontbreken op training Frankrijk

Verdediger Dayot Upamecano en middenvelder Aurélien Tchouaméni ontbraken maandag op de training bij wereldkampioen Frankrijk, twee dagen voor de halve finale van het WK tegen Marokko.

De twee basisspelers bleven binnen, zo bevestigden bronnen rond de selectie na de besloten oefensessie.

Tchouaméni kreeg in de met 2-1 gewonnen kwartfinale tegen Engeland last van een kuit. Vermoedelijk is de middenvelder van Real Madrid op tijd hersteld om woensdag tegen Marokko te spelen. Tchouameni opende tegen Engeland de score.

Upamecano is volgens sportkrant L'Equipe wat grieperig, iets waar wel meer spelers op het WK last van hebben gehad.

