Hoekstra maakt excuus, roept racismeslachtoffers op zich te melden

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken gaat excuses aanbieden voor het wijdverbreide racisme op zijn departement.

Hij roept slachtoffers ook op om zich te melden, zodat tegen de daders kan worden opgetreden.

Onderzoek wees maandag uit dat medewerkers van het ministerie racistische opmerkingen naar hun hoofd krijgen en wegens hun huidskleur of komaf niet voor vol worden aangezien. Ze voelen zich soms gepasseerd voor bijvoorbeeld een promotie. Collega's grijpen bij racistische incidenten zelden in.

Hoekstra en Liesje Schreinemacher, zijn collega op het departement, gaan "later deze week in gesprek" met een aantal "medewerkers met een bi-culturele achtergrond", zei Hoekstra na overleg met zijn EU-collega's in Brussel. Hij gaat in dat gesprek "herhalen dat dit ons natuurlijk zeer spijt".

Qatar, Marokko en Turkije hebben nog niet gereageerd op het institutioneel racisme bij het bemoeizuchtige Nederlandse ministerie.

