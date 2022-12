Israëlische pers hekelt Palestijnse vlaggenvertoon op WK: 'normalisering mislukt'

De Israëlische pers ziet de massale steun voor de Palestijnse zaak op het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar als een klap voor de normaliseringspogingen tussen Tel Aviv en Arabische staten.

Israëliërs hebben op het grootste voetbaltoneel ter wereld de massale Arabische solidariteit met de Palestijnse zaak herhaaldelijk moeten aanschouwen. Voetbalfans van over de hele wereld grijpen het toernooi aan om aandacht te vragen voor de Palestijnse zaak. Zo droegen Qatarese afgevaardigden een Palestina-armband en laten spelers van het Marokkaans elftal zich regelmatig zien met vlaggen van zowel Marokko als Palestina. Spelers van het Tunesische elftal deden hetzelfde.

Volgens het Israëlische dagblad Maariv worden Israëliërs die hoopten op een succesvolle verzoening met Arabische landen "een bittere realiteit" voor ogen gehouden. "We hadden allemaal gehoopt dat de normalisatietrein enige invloed zou hebben op de publieke opinie in de Arabische wereld richting Israël. We kwamen erachter dat we ongelijk hadden.".

De krant herinnert aan de beelden van leden van het Marokkaans elftal die na gewonnen WK-duels in Qatar consistent de Palestijnse vlag dragen. Beelden die "als een lopend vuurtje sociale netwerken binnendrongen en weer een vinger in het oog van de Israëlische kijker staken", leest het artikel.



Maar waar het vlaggenvertoon van Marokkaanse spelers en fans volgens de Israëlische krant wordt gezien als "verontrustend" ging de pers in het voormalige nazi-hoofdkwartier Duitsland zover door de vlaggenparade te omschrijven als een "antisemitisch" symbool. "Marokko ligt niet in Palestina", kopt het artikel van Taz.

"Palestijnse wereldbeker"

Het Marokkaanse succes wordt gezien als een zeepkist om de Palestijnse kwestie op de voorgrond te brengen, stelt de Israëlische nieuwdienst Mekomit. Als bijschrift van foto's van Marokkaanse fans die in Qatar de Palestijnse vlag droegen wordt gerept over "de eerste Palestijnse Wereldbeker".



Volgens nieuwsdienst Walla heeft Palestina "Israël verslagen op het WK" en door het succes van Marokko staat de Palestijnse vlag op alle voorpagina's van westerse kranten wereldwijd. En hoewel het Palestijnse elftal niet meedoet op het WK zouden veel Israëliërs Palestina zien als het "33e team" op het voetbalfestijn.

Nieuwsdienst Makorrishon bekritiseerde de Israëlische minister van Defensie nadat hij via Twitter het Marokkaans elftal feliciteerde met het bereiken van de kwartfinales. Enkele minuten later gingen beelden van datzelfde elftal de wereld over terwijl de spelers trots de Palestijnse vlag droegen.



De Israëlische editie van webzine Men schreef dat vrouwen van Israëlische spelers opriepen om het Marokkaans elftal niet meer aan te moedigen of te feliciteren vanwege de steunbetuigingen aan de Palestijnen.

Sport5 betreurt het dat de Marokkaanse selectie de festiviteiten veranderen in een "politieke demonstratie". De sportsite voert aan dat de Atlasleeuwen daarmee de FIFA-regels overtreden.

