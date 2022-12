Casablanca stinkt, politici wijzen naar elkaar

Inwoners van verschillende wijken in de grootste stad van Marokko ondervinden stankoverlast maar verantwoordelijke functionarissen kunnen het niet eens worden over de oorzaak.

Volgens minister Leila Benali (Energietransitie en Duurzame Ontwikkeling) is de Médiouna-stortplaats de boosdoener, schijft dagblad Al Ahdath Al Maghribia in de editie van morgen.

In de Tweede Kamer legt Benali uit dat de stankoverlast, die vooral 's nachts de kop op steekt, het resultaat is van vocht (percolaat) wat vrijkomt bij composteren van afval. De stortplaats in de economische hoofdstad zou niet voldoen aan de geldende milieunormen.

Maar de burgemeester van Casablanca, Nabila Rmili, is het daar niet mee eens. De vuilstortplaats in haar stad zou "voldoen aan alle geldende normen".



De burgermoeder weigert dan ook Médiouna in het geding te plaatsen, ondanks studies die zijn uitgevoerd door het ministerie van Benali.

Het ziet er niet naar uit dat inwoners van Casablanca op korte termijn verlost zullen worden van de stankoverlast die veel wijken in de stad teistert.

© MAROKKO.NL 2022