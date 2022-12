Argentinië en Kroatië voetballen om plek in WK-finale

Argentinië en Kroatië maken in een onderling duel uit wie zich als eerste voor de finale van het WK in Qatar plaatst.

Bondscoach Lionel Scaloni mist de geschorste verdedigers Marcos Acuña en Gonzalo Montiel, die in de kwartfinale tegen het Nederlands elftal een gele kaart kregen. Zijn Kroatische collega Zlatko Dalić beschikt over een fitte selectie. Argentinië tegen Kroatië is ook een confrontatie tussen Lionel Messi en Luka Modrić, de sterspelers van beide ploegen. Zij strijden zeer waarschijnlijk voor een laatste kans om wereldkampioen te worden, na één verloren WK-finale. De Argentijnse doelman Emiliano Martinez en Kroatische keeper Dominik Livaković hebben tijdens dit WK naam gemaakt als 'penaltykiller.'

De wedstrijd tussen Argentinië en Kroatië begint om 20.00 uur Nederlandse tijd in het Lusail-stadion. De winnaar stuit zondag in de finale op Frankrijk of Marokko, die elkaar woensdag ontmoeten. De verliezers van beide halve finales voetballen zaterdag in de troostfinale om de derde plaats.

