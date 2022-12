Uber verliest weer, taxi-cao blijft van kracht voor bedrijf

Taxibedrijf Uber is geen onrecht aangedaan toen de cao zorgvervoer en taxi door de minister algemeen verbindend werd verklaard.

Het gerechtshof in Den Haag heeft dat besloten in een hoger beroep dat de Amerikaanse onderneming had aangespannen.

In juli wees de rechtbank in Den Haag in een kort geding ook al de bezwaren van Uber van de hand. Uber is in een langdurige juridische strijd verwikkeld over de vraag of chauffeurs die voor het bedrijf rijden als werknemers moeten worden gezien.

In september vorig jaar bepaalde de rechtbank in Amsterdam in een door FNV aangespannen zaak dat dit wel zo is en dat Uber zich daarom ook aan de cao moet houden. Maar Uber ging in hoger beroep en hoeft de uitspraak nog niet te volgen totdat die verdere rechtsgang is afgehandeld.



Ondertussen werd echter een nieuwe cao taxivervoer afgesproken en door de minister algemeen verbindend verklaard, wat inhoudt dat die voor alle bedrijven in de sector geldt. Uber wil niet dat de nieuwe cao mogelijk ook voor het bedrijf gaat gelden en stelde dat het algemeen verbindend verklaren helemaal niet mocht.

Minimumpercentage

Een cao algemeen verbindend verklaren mag namelijk alleen als een minimumpercentage van de werknemers in de sector werkzaam is bij bedrijven die betrokken waren bij de totstandkoming van de cao. Uber stelt dat dit niet zo is omdat zij niet betrokken was en vanwege het eerdere vonnis van de rechtbank had ook Uber mee moeten praten.

Het gerechtshof ging inhoudelijk niet op die argumenten in, maar meende dat er geen spoedeisend belang is. Uber hoeft zich immers niet aan de cao te houden tot het hoger beroep in Amsterdam is afgerond. Daarnaast menen de rechters dat terughoudendheid vereist is in dit soort gevallen.

Een algemeenverbindendverklaring kan alleen via een kort geding buiten werking worden gesteld als die "onmiskenbaar onrechtmatig" is. Dat was volgens de rechters in deze zaak niet het geval.

