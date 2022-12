EU stuurt sanctiegezant langs bondgenoten die Rusland nog sparen

De Europese Unie stuurt een 'sanctiegezant' op pad die andere landen zover moet krijgen zich aan te sluiten bij de strafmaatregelen tegen Rusland.

Het net rond Rusland, dat de EU en westerse bondgenoten sinds de Russische inval in Oekraïne spannen, moet daardoor beter gaan sluiten. De gezant richt zich op landen als Turkije, die nu nog niet meedoen. De EU is inmiddels aan het negende sanctiepakket voor Rusland toe, maar de vaart is eruit. Veel van de mogelijke strafmaatregelen die overblijven zouden Europa zelf te veel pijn doen of stuiten op verzet van één of meerdere lidstaten. Daarom verlegt Brussel de aandacht meer en meer naar het dichten van mazen en het verminderen van mogelijkheden sancties te omzeilen door meer landen aan boord te hijsen.

Daarom stelt zij een nieuwe speciale gezant aan om "de lopende internationale actie en de contacten met derde landen te versterken". De taak is toebedeeld aan de voormalige Brusselse topambtenaar David O'Sullivan. De 69-jarige Ier was eerder onder meer de hoogste ambtenaar van de Europese Commissie en EU-ambassadeur in Washington. O'Sullivan begint in de tweede helft van januari.

