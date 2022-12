Qatar ontkent betrokkenheid in corruptieschandaal EU-parlement

Qatar heeft de beweringen van het Europees Parlement over beschuldigingen van corruptie afgewezen.

De politie in Brussel en het Europees Parlement doen onderzoek naar beschuldigingen tegen hoge Europese functionarissen.

Europarlementariërs en hun entourage zouden steekpenningen hebben aangenomen van een Golfstaat. Het Openbaar Ministerie wil het land niet met zoveel woorden noemen, maar Belgische media vernamen van ingewijden dat het om het gastland van het WK voetbal gaat.

Doha "verwerpt categorisch alle pogingen om het in verband te brengen met beschuldigingen van wangedrag. Elke associatie van de regering van Qatar met de gemelde beweringen is ongegrond en ernstig verkeerd geïnformeerd", zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.



De Golfstaat "werkt door instelling-tot-instelling betrokkenheid en opereert in volledige overeenstemming met internationale wet- en regelgeving", voegde het eraan toe.

Eva Kaili, een van de 14 vicevoorzitters van het Europese wetgevende orgaan van de centraal-linkse PASOK-KINAL-partij in Griekenland, is vrijdag door de Belgische politie gearresteerd nadat haar huis was doorzocht op beschuldigingen van corruptie die naar verluidt verband houden met Qatar.

© MAROKKO.NL 2022