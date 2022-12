Renard: 'ik ben Fransman maar morgen steun ik het Marokkaanse team'

De voormalige bondscoach van Marokko Hervé Renard zal morgen juichen voor het Marokkaans elftal tijdens de halve finale wedstrijd tegen Frankrijk.

"Ik ben Fransman, ik ben geboren in Frankrijk, ik heb een Frans paspoort, maar morgen, het spijt me, steun ik het team van Marokko", zei Renard, die momenteel leiding geeft aan het elftal van Saoedi-Arabië.

"Dit land heeft me getekend, de mensen brachten me liefde tot een punt dat je je niet eens kunt voorstellen. Dit is vaak wat er in deze landen gebeurt: of we haten je of we houden van je. Ik heb zoveel dingen ontvangen dat ik hun vreugde vandaag deel terwijl ik op de achtergrond blijf omdat ik gewoon de kans had om met ze samen te werken. Ik wens ze het beste van de wereld", zegt de coach die Marokko in 2018 naar het WK in Rusland loodste.

"Ik denk dat de aarde vandaag beeft in Marokko, ze zijn zo trots en ze verdienen het. Er is zo'n passie, die soms overdreven kan zijn, dat het vandaag een uitzonderlijke beloning is. Het is ook een mooie beloning voor het Afrikaanse continent. Dit WK in Qatar zal iets geweldigs blijven, dat weet ik zeker, voor het Afrikaanse voetbal en natuurlijk voor het Marokkaanse voetbal", besluit de tweevoudig Afrikaans kampioen.

