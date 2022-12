Argentinië als eerste ploeg naar WK-finale na zege op Kroatië

Argentinië heeft zich al eerste ploeg geplaatst voor de finale van het WK in Qatar.

De tweevoudig wereldkampioen versloeg Kroatië in de halve finale in het Lusail-stadion met 3-0.

Argentinië stuit zondag in de eindstrijd op de winnaar van de halve finale tussen regerend wereldkampioen Frankrijk en Marokko, die woensdagavond op het programma staat. De 35-jarige Lionel Messi strijdt dan normaal gesproken voor zijn laatste kans om zijn imponerende erelijst uit te breiden met de wereldtitel.

Argentinië legde in de slotfase van de eerste helft de basis voor de zege. Messi benutte in de 34e minuut een strafschop, nadat zijn ploeggenoot Julián Álvarez tegen de Kroatische doelman Dominik Livaković was gebotst. Álvarez tekende in de 39e minuut voor de 2-0 en scoorde in de 69e minuut opnieuw na een wonderschone actie van Messi.

