Kabinet houdt vooralsnog vast aan slavernijexcuses op 19 december

Het kabinet blijft vooralsnog van plan om op 19 december excuses aan te bieden voor het slavernijverleden.

Dat stellen meerdere aanwezigen bij het tweede Catshuisoverleg en wordt bevestigd door ingewijden. Het kabinet besluit vrijdag tijdens de ministerraad definitief over het plan.

Eerder lekte al uit dat het kabinet voornemens was om op die dag excuses te maken in aanloop van een herdenkingsjaar voor de slavernij. Dat leidde bij verschillende organisaties uit voormalige koloniën tot frustratie. Het kabinet gaat te gehaast te werk, zeggen critici.

Bij het gesprek op het Catshuis waren dinsdag meerdere mensen aanwezig die via een kort geding willen afdwingen dat de excuses niet op de 19e gemaakt worden. Een van hen is advocaat Joancy Breeveld. Volgens haar is daarbij gebleken dat op het "betekenisvolle moment" waar het kabinet steeds van spreekt toch echt excuses worden gemaakt.



Goed gesprek

"Excuses moeten op 1 juli plaatsvinden zodat we er naartoe kunnen werken. Dat we precies weten waarvoor de excuses worden aangeboden, dat is nu niet duidelijk", aldus Breeveld. Ze is daarom van plan om het kort geding door te zetten. "Wij voelen ons opgeroepen om op te komen voor onze nazaten." Ze vond overigens wel dat het een goed gesprek was.

Glenn Codfried, die ook uitstel van de excuses wil afdwingen via de rechter, heeft eveneens tijdens het gesprek van het kabinet begrepen dat komende maandag al excuses worden gemaakt. Hij vindt dat een "onbehoorlijke manier van besturen" en hoopt dat het kabinet zich nog bedenkt. Zo niet, heeft hij naar eigen zeggen ook geen vertrouwen dat het goed komt met de miljoenenfondsen die het kabinet in het leven wil roepen.



Een derde aanwezige die een rol speelt in het kort geding, Hannah Belliot, betwijfelt of het kabinet de plannen voor 19 december doorzet. "Je weet bij het kabinet nooit wat ze gaan doen.".

Wel verwijt ze dit kabinet "inconsistentie" en zegt ze de rechtsgang nog altijd noodzakelijk te vinden.

