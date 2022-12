Strafproces tegen advocatenneef Taghi van start

De rechtbank in Amsterdam begint woensdag aan het strafproces tegen de 39-jarige Youssef T. , voormalig advocaat en neef van verondersteld crimineel kopstuk Ridouan Taghi.

Op 8 oktober vorig jaar arresteerde de politie T. tijdens een bezoek als advocaat aan Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Het Openbaar Ministerie verdenkt T. ervan dat hij de schakel was tussen Taghi en zijn criminele contacten buiten de gevangenismuren. Hij zou ook betrokken zijn geweest bij het maken van plannen voor een gewelddadige uitbraak of ontsnapping van Taghi.

Aan zijn laatste EBI-bezoek zijn er in de maanden daarvoor vele voorafgegaan. T. was een van de advocaten van Taghi, die in december 2019 in Dubai werd opgepakt en overgedragen aan Nederland. Taghi (44) is de hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. In juni is tegen hem een levenslange celstraf geëist. Youssef T. is inmiddels geen advocaat meer. Hij zit sinds zijn arrestatie vast.



Justitie kreeg vorig jaar het ernstige vermoeden dat Taghi en zijn advocatenneef geheel andere dingen bespraken dan juridische kwesties. In het daaropvolgende onderzoek werd het tweetal afgeluisterd en gefilmd met verborgen camera’s. T. zou zijn neef onder meer via berichten op zijn iPad met de buitenwereld hebben laten communiceren. Ook werd er via geschreven notities informatie uitgewisseld, zegt het OM.

De advocaat van T. heeft tijdens een eerdere inde zitting gezegd dat Inez Weski, de advocaat die Taghi bijstaat in Marengo, ook informatie van haar cliënt zou doorspelen naar de buitenwereld. Hij wilde daar aanvankelijk meer onderzoek naar laten doen, maar liet die wens een volgende zitting weer varen. Weski was woedend over de verdachtmakingen.



In de aanloop naar het proces heeft T. ontkend dat hij actief betrokken was bij ontsnappingsplannen. Als die plannen er al zouden zijn geweest, zou hij veeleer hebben geprobeerd zijn neef op andere gedachten te brengen. Tijdens een inde zitting in T.’s zaak heeft Taghi als getuige verklaard dat er geen plannen waren. In de overtuiging dat hij werd afgeluisterd zou hij "spelletjes" hebben gespeeld waarin hij zijn neef zou hebben meegesleurd. Het waren "onzinverhalen", zei hij. Neef Youssef omschreef hij als "eerlijk, integer en naïef".

De zaak tegen T. gaat naar verwachting drie dagen duren en dient ook op 16 en 19 december.

