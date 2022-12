Marokko strijdt met titelverdediger Frankrijk om WK-finale

Frankrijk en Marokko maken in een onderling duel uit wie de finale van het WK in Qatar mag voetballen.

De winnaar stuit zondag op Argentinië, dat zich dinsdag ten koste van Kroatië (3-0) al plaatste.

Frankrijk is de regerend wereldkampioen en versloeg Kroatië vier jaar geleden in de finale in Rusland. Marokko staat als eerste Afrikaanse landenploeg ooit in de halve eindstrijd van het WK

Bondscoach Walid Regragui hoopt dat hij in het Al Bayt-stadion (aftrap 20.00 uur) een beroep kan doen op zijn aanvoerder Romain Saïss, die zaterdag tijdens de kwartfinale tegen Portugal uitviel met een dijbeenblessure.



Noussair Mazraoui keert waarschijnlijk terug in de basisformatie van Marokko. De verdediger miste de wedstrijd tegen de Portugezen vanwege een blessure.

Mazraoui is net als de Marokkaanse internationals Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat en Zakaria Aboukhlal geboren in Nederland

