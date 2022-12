Kamer wil honderden Iraanse parlementariërs op EU-sanctielijst

Honderden Iraanse parlementariërs moeten op de Europese sanctielijst komen, vindt de Tweede Kamer.

De Iraanse volksvertegenwoordigers hebben rechters opgeroepen demonstranten strenger te straffen, met onder meer de doodstraf.

In totaal moeten 227 Iraanse parlementariërs op de straflijst komen te staan, aldus de motie van GroenLinks en PvdA die daartoe oproept. Een ruime meerderheid van de Kamer schaarde zich woensdag achter het voorstel.

Sinds maanden gaan Iraniërs de straat op om meer vrijheid te eisen. Duizenden betogers zijn in het streng islamitische land opgepakt. Zeker elf demonstranten hebben de doodstraf gekregen van wie er inmiddels twee zijn geëxecuteerd.



Terreurorganisaties

De situatie in Iran komt aan de orde tijdens de top van de Europese staats- en regeringsleiders donderdag. De Tweede Kamer vindt dat het regime in Teheran nog meer strafmaatregelen moet worden opgelegd.

Partijen willen dat de Revolutionaire Garde op de Europese lijst van terroristische organisaties komt. Verder moet de export van zogenoemde dual-use-goederen, die zowel civiel als militair gebruikt kunnen worden, verboden worden.



Druk opvoeren

Met die laatste maatregel moet de Iraanse defensie-industrie getroffen worden. Het Iraanse bewind levert drones aan Rusland die gebruikt worden om in Oekraïne onder meer de elektriciteitsinfrastructuur te bombarderen.

Er moeten stappen genomen worden tegen Iran, ook als dat de onderhandelingen over de nucleaire deal in de weg zou zitten, zei Stieneke de Graaf (ChristenUnie) tijdens een debat woensdagavond over de komende EU-top met premier Mark Rutte.

"Wij zijn er uiteraard groot voorstander van om de druk op Iran te blijven opvoeren, onder meer met sancties", verklaarde Rutte. "Wat daar gebeurt, is verschrikkelijk." Hij gaat op verzoek van de SP ook in gesprek met de Iraanse diaspora hier in Nederland.

