Amerikaanse voetbaljournalist Wahl stierf in Qatar aan verwijde aorta, geen sprake van 'verdachte omstandigheden'

De bekende Amerikaanse sportjournalist Grant Wahl, die overleed op de tribune bij de WK-wedstrijd Nederland-Argentinië, is gestorven aan een aneurysma aan zijn aorta.

Dat is een aandoening waarbij de belangrijke slagader wijder dan normaal is en uiteindelijk kan scheuren.

De weduwe van Wahl, arts en medisch journalist Céline Gounder, heeft de doodsoorzaak woensdag bekendgemaakt op de Amerikaanse zender CBS, de werkgever van haar man.

Volgens Gounder was er geen sprake van verdachte omstandigheden, "dit was zich waarschijnlijk al jaren aan het opbouwen". Wahls broer zei eerder dat anderen mogelijk verantwoordelijk waren voor zijn overlijden, maar dat nam hij later terug.



Wahl, die 49 jaar werd, was een van de bekendste Amerikaanse sportjournalisten. Als een van de eerste verslaggevers in zijn land legde hij zich toe op voetbal, dat toen nog een relatief kleine sport was. Enkele dagen voor zijn dood werd hij kort vastgehouden door autoriteiten in Qatar omdat hij in een regenboogshirt verscheen bij het stadion waar de VS tegen Wales zouden spelen.

Wahl zakte in elkaar tijdens de verlenging van de wedstrijd van Oranje. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar dat was tevergeefs. Zijn lichaam is overgebracht naar de Verenigde Staten en in New York onderzocht door een schouwarts.

