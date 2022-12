Kroatische bondscoach Dalic vindt ook derde plek hoofdprijs

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic wil dat zijn ploeg zaterdag vol voor de derde plaats gaat op het WK voetbal in Qatar.

"Het is heel wat om een bronzen medaille te behalen op een WK", zei Dalic woensdag, een dag na de uitschakeling in de halve finales tegen Argentinië.

Zaterdag wacht de zogenoemde troostfinale, met Frankrijk of Marokko als tegenstander. "Voor ons is de wedstrijd van zaterdag een grote finale, geen kleine. Er staat een medaille op het spel", aldus Dalic, die in zijn selectie wat spelers met klachten heeft.

"Josko Gvardiol heeft last van een voetblessure, Marcelo Brozovic voelt zich ziek. Maar zaterdag hebben we alle spelers nodig. We moeten het team weer fris maken, want deze wedstrijd is belangrijk voor ons. Derde of vierde worden in de wereld, dat maakt een verschil."



roatië werd vier jaar geleden tweede op het WK, na de nederlaag in de finale tegen Frankrijk. Op het WK van 1998 werd het Balkanland met minder dan 4 miljoen inwoners al een keer derde.

In Parijs versloeg Kroatië Nederland in de strijd om het brons met 2-1. De Kroatische doelpunten kwamen van Robert Prosinecki en Davor Suker. Namens Oranje scoorde Boudewijn Zenden.

