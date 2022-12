Hernández is eerste tegenstander die op WK tegen Marokko scoort

Theo Hernández is de eerste speler die op dit WK een doelpunt heeft gemaakt tegen Marokko.

De linksback opende al in de 5e minuut de score voor Frankrijk in de halve eindstrijd in het Al Bayt-stadion.

Marokko incasseerde in de eerste vijf wedstrijden van het WK slechts één tegentreffer. Nayef Aguerd werkte de bal tegen Canada in eigen doel (2-1).

Marokko speelde in de poule gelijk tegen Kroatië (0-0) en klopte België (2-0), Marokko won in de achtste finale na strafschoppen van Spanje. Na verlenging was de stand nog 0-0. Portugal verloor in de kwartfinale met 1-0 van Marokko.



Aguerd haakte in de warming-up van de halve eindstrijd tegen de Fransen geblesseerd af.

Aanvoerder Romain Saïss verliet in de 21e minuut van de halve finale tegen Frankrijk geblesseerd het veld.

© ANP 2022