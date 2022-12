Marokkaans sprookje strandt in halve finale: titelverdediger Frankrijk te sterk

Frankrijk staat voor het tweede WK op rij in de finale. De regerend wereldkampioen stopte in de halve eindstrijd de opmars van Marokko (2-0).

Het Argentinië van sterspeler Lionel Messi is zondag de tegenstander in de eindstrijd.

Marokko strijdt zaterdag tegen Kroatië om de derde plaats. Hoe die wedstrijd ook afloopt, het kan bijna niet anders dat bondscoach Walid Regragui en zijn spelers met een trots gevoel het nieuwe jaar ingaan. Marokko in een halve finale van een WK, daar durfden de Atlasleeuwen vorige maand niet over te dromen.

Hoe voortvarend Marokko de laatste weken door het WK marcheerde, zo slecht begon het aan de halve eindstrijd. Theo Hernández scoorde al na 5 minuten voor de Fransen. De linksback was de eerste tegenstander die tegen Marokko doel trof op de eindronde in Qatar. De enige tegentreffer in de eerste vijf duels van Marokko was een eigen doelpunt van Nayef Aguerd.



Openingstreffer

Romain Saïss en Aguerd leken voldoende fit voor de halve finale. Maar Aguerd haakte in de warming-up af en Saïss moest zich al na 21 minuten laten vervangen. Noussair Mazraoui, ook al een twijfelgeval voor het duel met de Fransen, kon na de rust niet verder.

De snelle openingstreffer dwong Marokko tot een andere strijdwijze dan eerder op het WK. Niet Frankrijk maar Marokko was het meeste aan de bal in het Al Bayt-stadion, met tienduizenden fanatiek meelevende Marokkaanse fans op de tribunes.



De aanvallende bedoelingen van de eerste Afrikaanse halvefinalist op een mondiale eindronde brachten ook risico's met zich mee. Olivier Giroud schoot op de paal en naast en Kylian Mbappé zag zijn inzet van de lijn gehaald door Jawad El Yamiq.

Kansen

Ook Marokko kreeg mogelijkheden in een aantrekkelijke halve finale. Sofiane Boufal had een strafschop moeten hebben toen Hernández hem vloerde. El Yamiq raakte met een spectaculaire omhaal de paal.



De Leeuwen van de Atlas dwongen nog meer respect af op het WK met een offensief in de tweede helft. Frankrijk wankelde af en toe maar bleef uiteindelijk overeind zonder de zieke Dayot Upamecano en Adrien Rabiot. UIteindelijk besliste de ingevallen Randal Kolo Muani met zijn eerste balcontact de wedstrijd.

Bondscoach Didier Deschamps kan als iedereen fit is bijna twee ploegen opstellen die zich met de beste landenploegen kunnen meten. Hij werd in de aanloop naar het WK al geconfronteerd met afmeldingen van Karim Benzema, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Christopher Nkunku en Presnel Kimpembe. Lucas Hernández liep op het WK een zware knieblessure op.

