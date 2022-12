Amrabat baalt na 'pijnlijk' verlies Marokko tegen Fransen op WK

Sofyan Amrabat verscheen woensdag ontgoocheld voor de camera van de NOS.

"Dit is heel zuur, meer kan ik er niet van maken", zei de middenvelder van Marokko na de 2-0-nederlaag tegen Frankrijk in de halve finale van het WK voetbal in Qatar.

Voor de in Huizen geboren Amrabat wacht de zogenoemde troostfinale tegen Kroatië, in plaats van de strijd om de wereldtitel met Argentinië.

"We kwamen vroeg met 1-0 achter door een stomme tegengoal, daarna loop je achter de feiten aan", zei de oud-speler van FC Utrecht en Feyenoord, die veel indruk maakte op het WK. "Als je voor staat is het comfortabel voetballen. We hebben ze in de kaart gespeeld."



De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui had gegokt door de belangrijke maar niet geheel fitte Nayef Aguerd en Romain Saïss in zijn basisploeg op te nemen. Aguerd haakte al in de warming-up af, Saïss moest zich na 21 minuten laten vervangen.

"Dat weegt zwaar tegen zo'n lastig team. We moeten misschien trots zijn over hoe we hebben gespeeld tegen de regerend wereldkampioen. En later zullen we misschien terugkijken op een supermooi toernooi. Maar nu voelt het heel pijnlijk. We waren zo dicht bij de finale."

© ANP 2022