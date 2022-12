Feest in Frankrijk na overwinning op Marokko

In Frankrijk is het feest losgebarsten nu het voetbalteam is doorgedrongen tot de finale bij het WK.

In Parijs en ook in steden als Nice en Montpellier werd na de gewonnen wedstrijd tegen Marokko vuurwerk afgestoken.

De Champs-Élysées in de hoofdstad is volgestroomd met feestende mensen en toeterende auto's, maar ook de politie is massaal aanwezig. Op enkele incidenten na zijn er nog geen grote ongeregeldheden gemeld.

Op het WK in Qatar wonnen ‘Les Bleus’ met 2-0 van Marokko. Daar is de teleurstelling groot, ondanks de trots over het bereiken van de halve finale.



De Franse president Emmanuel Macron die in het stadion in Qatar was, twitterde na het eindsignaal drie Franse vlaggen. Hij bedankte de spelers en gaf min of meer de opdracht de wereldbeker weer naar Parijs te brengen.

Regering wereldkampioen Frankrijk treft zondag Argentinië in de finale. Marokko strijdt zaterdag met Kroatië om de derde plaats.

