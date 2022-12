Rellen en arrestaties in Brussel na WK-verlies Marokko

De politie in Brussel heeft na de verloren halve finale van de Marokkaanse nationale ploeg op het WK voetbal in Qatar het waterkanon en traangas ingezet.

Relschoppers zochten op straat direct de confrontatie met de politie. Die heeft zo'n honderd arrestaties verricht.

De Marokkaanse gemeenschap in de Belgische hoofdstad probeerde net als bij eerdere wedstrijden met een 'mensenketting' rust te brengen, maar dat bracht weinig soelaas.

De relschoppers schoten met vuurwerk naar de vrijwilligers en de politie, die met zwaar materieel reageerde. Volgens de politie zijn de aanhoudingen verricht wegens ordeverstoring, vernieling van twee politievoertuigen en het bezit van knalvuurwerk.

In Antwerpen braken eveneens her en der opstootjes uit. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en kleine groepjes relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette een waterkanon in om de orde te herstellen.

