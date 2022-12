Relatief rusting in grote steden na WK-verlies Marokko

In de grote steden is het relatief rustig gebleven in de straten na het WK-verlies van Marokko.

In Den Haag zijn twee personen opgepakt, onder meer wegens het afsteken van zwaar vuurwerk, meldt een woordvoerder van de politie. Maar verder was het een stuk kalmer "dan na de afgelopen wedstrijden".

Honderden mensen kwamen na de verloren wedstrijd bijeen in de Haagse Stortenbekerstraat (Schilderswijk). Jongeren bedankten in een toespraak op straat onder meer de politie en buurtvaders. Er waren zeker honderden mensen aanwezig om hun waardering uit te spreken voor hun ploeg, nam een ANP-verslaggever waar.

Her en der liepen groepen door de straten, maar rond 23.30 uur waren de straten zo goed als leeg.



Rotterdam

In Rotterdam werden veertien aanhoudingen verricht. Volgens de politie gaat het vooral om het gooien van vuurwerk en belediging.

Kort na de door Marokko verloren wedstrijd was de sfeer nabij het Kruisplein lang gemoedelijk. Buurtvaders en -moeders in groene hesjes hielden de boel in de gaten. Op diverse plekken in de stad werd siervuurwerk afgestoken. Wel werden twee personen aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk.



Vlak na middernacht werd het weer rustig in de stad.

Amsterdam

De politie heeft in Amsterdam West drie minderjarigen aangehouden wegens het afsteken van zwaar vuurwerk. De ME moest ingrijpen nadat meer dan honderd mensen de confrontatie hadden gezocht met de politie in de omgeving van Tussen Meer in de Amsterdamse wijk Osdorp.



Volgens een politiewoordvoerster bleef het echter grotendeels rustig in de hoofdstad en gingen minder voetbalfans de straat op dan eerdere avonden dat Marokko speelde.

Alleen in de omgeving van Tussen Meer werd het rond 23.00 uur onrustig en werd er zwaar vuurwerk afgestoken en richting agenten gegooid. Daarop werd een noodbevel van kracht en ingegrepen.

© MAROKKO.NL 2022