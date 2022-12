Frankrijk: 120 arrestaties na extreemrechtse aanvallen op Marokkanen na WK-duel

De politie in Frankrijk heeft vannacht ruim 120 leden van extreemrechtse groeperingen gearresteerd wegens doelgerichte aanvallen op Marokkanen in verschillende steden.

In heel Frankrijk werden ongeveer 10.000 politieagenten gemobiliseerd, waarvan 5.000 in Parijs, vanwege de vrees voor mogelijke rellen maar ondanks de maatregelen kregen Marokkaanse fans te maken met verbale en fysieke aanvallen van enkele extreemrechtse groeperingen toen er in het hele land luidruchtige feesten losbarstten nadat Frankrijk de halve finale wedstrijd met 2-0 had gewonnen.

In totaal zijn in Parijs en omgeving zeker 115 mensen gearresteerd, meldden lokale media. Extreemrechtse verdachten probeerden de Champs-Elysées te bereiken, de drukste plek van de hoofdstad die vol zat met voetbalfans, aldus de rapporten.

Ook in andere grote steden als Lyon, Nice en Montpellier werden gewelddadige incidenten gemeld. Volgens berichten zijn zeker zes mensen, onder wie twee leden van een rechtse groepering, gearresteerd na een vechtpartij tussen rivaliserende fans in Lyon.



De Franse wetgever Thomas Portes veroordeelde de "geplande aanslagen" en "racistisch geweld" tegen Marokkaanse fans. "We staan ​​dicht bij een tragedie. We moeten reageren", schreef hij op Twitter.

Antoine Leaument, een andere parlementariër, zei dat "fascisten … racistische opmerkingen schreeuwend" Marokkaanse fans in Nice aanvielen.

"Racisme is een misdaad", zei hij in een tweet, waarin hij opriep de daders te straffen volgens de Franse wet.



