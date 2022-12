Franse rechts-extremisten planden geweld na match tegen Marokko

De Parijse politie heeft woensdagavond tientallen rechtsextremisten opgepakt die na de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko geweld wilden plegen op de bekende boulevard Champs-Élysées.

Ze wilden met illegale wapens het feestgedruis gaan verstoren, zo is donderdag bekend geworden.

Ongeveer 25.000 voetbalsupporters verzamelden zich op de Champs-Élysées om de Franse overwinning op Marokko te vieren. 2.200 agenten stonden paraat om de orde te handhaven. Die moesten onder meer ingrijpen toen zwaar vuurwerk in de massa werd afstoken. Zware rellen bleven uit, maar mogelijk heeft de politie dus wel erger voorkomen.

Bij de inval in een bar in het centrum van Parijs arresteerden de agenten 47 aanhangers van extreemrechts. De politie had aanwijzingen dat die vanaf daar richting de Champs-Élysées zouden trekken om er geweld te plegen.



Verschillende arrestanten waren bekenden van de politie vanwege eerdere deelname aan bijeenkomsten van uiterst rechtse groeperingen. Ze hadden verboden wapens zoals wapenstokken en boksbeugels bij zich.

Arrestaties

Behalve de vermoedelijke relschoppers pakte de politie in Parijs nog een honderdtal andere personen op. Daarbij ging het onder meer om mensen die vuurwerk hadden afstoken in de richting van de politie.



In totaal vonden in heel Frankrijk in de nasleep van de wedstrijd 266 arrestaties plaats. In de Zuid-Franse stad Nice kwam een extreemrechtse groep op fans af, maar de politie kwam kon een aanvaring voorkomen.

In Montpellier viel wel een slachtoffer in de nasleep van de voetbalwedstrijd. Daar werd een 14-jarige Marokkaan doodgereden, waarop de bestuurder op de vlucht sloeg.

© ANP 2022