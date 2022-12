Eerste Turkse journalist opgepakt na overtreden nepnieuws-wet

In Turkije is een journalist gearresteerd omdat hij foutieve informatie zou hebben verspreid over een verkrachtingszaak.

Volgens de rechtbank creëerde hij met het nieuws paniek onder de bevolking.

Het is voor het eerst dat een journalist is opgepakt voor het delen van desinformatie sinds een nieuwe wet dit mogelijk maakt. Sinan Aygul had geschreven dat een 14-jarig meisje was verkracht door een groep mannen, onder wie politieagenten en soldaten.

Later trok hij het verhaal weer in, omdat een lokale politicus het nieuws weerlegde. Aygul verwijderde ook de tweet die hij had gedeeld over het nieuws. Toch werd de journalist woensdag opgepakt.



Twee maanden geleden keurde het parlement een wet goed die het mogelijk maakt journalisten op te pakken vanwege het delen van desinformatie. Volgens president Recep Tayyip Erdogan is zo’n wet nodig om de bevolking te beschermen. Bij overtreding van de wet kan drie jaar celstraf worden opgelegd.

Critici voeren aan dat de arrestatie een nieuw teken is dat de persvrijheid in Turkije wordt ingeperkt. Ook de Turkse oppositie vindt dat de formulering 'valse of misleidende informatie' te vaag is, waardoor de wet makkelijk gebruikt kan worden om dissidenten onder valse voorwendselen op te pakken.

