Nieuwe regels EU-parlement om kans op corruptie te verkleinen

Er komt een reeks nieuwe gedrags- en bezoekregels voor het Europees Parlement, om de kans op een nieuw omkoopschandaal te verkleinen.

De voorzitster van het Europees Parlement, Roberta Metsola, kondigde per 2023 een "breed hervormingspakket" aan na afloop van een onderhoud met de EU-leiders op hun top in Brussel.

Vriendschapscommissies worden verboden en klokkenluiders zullen beter beschermd worden. "We moeten een sterk signaal sturen" naar mensen die erop uit zijn invloed te kopen in het parlement, aldus Metsola. De schuldigen zullen worden gestraft en "er zal niets onder het tapijt worden geveegd", vertelde ze de leiders.

Maar ze waarschuwde ook dat "er altijd iemand zal zijn voor wie een zak met cash altijd het risico waard is." Volgens diplomaten dankten de leiders Metsola voor haar openheid in de zaak. Ook steunen ze haar stappen om het functioneren van het Europees Parlement te beschermen en te versterken. Premier Mark Rutte zei vooraf al dat hij "veel vertrouwen" heeft in Metsola, "die tot nu toe de goede dingen heeft gezegd en gedaan".



Het Belgische Openbaar Ministerie voert naar deze week bleek al sinds juni een onderzoek uit naar corruptie en witwaspraktijken in het parlement, waarbij naar verluidt Qatar en volgens Belgische media ook Marokko betrokken zouden zijn.

Er zijn vier verdachten opgepakt, onder wie een inmiddels afgezette vicevoorzitter van het EU-parlement. Meer dan een miljoen euro aan cash is in beslag genomen.



Metsola zei desgevraagd op een persconferentie dat zij zelf twee ontmoetingen heeft gehad met vertegenwoordigers van de regering in Qatar, het huidige gastland van het WK voetbal.

Naar eigen zeggen werd ze ook uitgenodigd voor het toernooi, maar sloeg ze dat af "omdat ik me zorgen maakte over dat land".

