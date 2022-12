Formule 1 begint in 2024 voor het eerst in Saoedi-Arabië

Het Formule 1-seizoen begint in 2024 voor het eerst in Saoedi-Arabië. Zo kan de race plaatsvinden voor de vastenmaand ramadan, die dat jaar van 10 maart tot 8 april duurt.

Het is nog niet bekend wanneer de openingsrace is, maar meestal is dat ergens begin maart.

Pas sinds vorig jaar is er een race op het nieuwe circuit van de Saoedische stad Djedda. Komend seizoen is daar op 19 maart de tweede race van de kalender. De eerste wedstrijd is op 5 maart in Bahrein.

De Australische staat Victoria, waar normaliter de openingswedstrijden werden verreden, kondigde het nieuws over Saoedi-Arabië aan. Dat gebeurde bij de bekendmaking van een nieuw contract voor de race in de stad Melbourne, tot 2037.

Daarin is ook opgenomen dat Australië in die periode minstens vier keer de openingsrace mag houden.

