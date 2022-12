Poetin: meer handel met partners in Afrika, Azië en Zuid-Amerika tegen sancties

Rusland gaat meer handelen met partners in Afrika, Azië en Zuid-Amerika als tegenmaatregel voor de westerse sancties die zijn opgelegd vanwege het conflict met Oekraïne.

Dat zei de Russische president Vladimir Poetin in een televisiespeech. Volgens Poetin probeert het Westen met die sancties Rusland economisch te isoleren, maar zal dat niet lukken.

Rusland wil onder meer grotere hoeveelheden aardgas gaan leveren aan landen in Azië, met name China, en een knooppunt voor gasexport bouwen in Turkije. Ook is Moskou van plan de handelsrelaties met landen in Latijns- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië te verdiepen.

Volgens Poetin zullen bepaalde beperkingen op het gebied van financiering en logistiek aangepakt worden om zo de handel te versterken.

Poetin zei dat het Westen met sancties probeert om Rusland naar de periferie van de wereldhandel te sturen. "Maar we zullen nooit de route van zelf-isolatie kiezen. In plaats daarvan zijn we de samenwerking met iedereen die daar in interesse in heeft aan het verbreden", aldus de president.

