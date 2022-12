Ophef in Marokko na strafverlaging voor Spaanse pedofiel

marokko 15 dec 17:50

In Marokko is ophef ontstaan nadat de celstraf van een Spaanse kindermisbruiker in hoger beroep is verlaagd van acht naar drie jaar.

Het Hof van Beroep in Tetouan verlaagde de gevangenisstraf van de Spaanse pedofiel Felix Ramos. Hij werd in november 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor de misbruik van meerdere minderjarigen in een weeshuis in Tanger. Ramos werd gearresteerd nadat één van zijn slachtoffers het misbruik kenbaar maakte. Zijn arrestatie leidde destijds tot de sluiting van het weeshuis en een grootschalig onderzoek naar de betrokkenen. Het weeshuis werd gerund door een Spaans-Marokkaanse NGO. Mensenrechtenorganisaties hebben opgeroepen om de strafverlaging terug te draaien. Ook eisen ze onderzoek naar de manier waarop het nieuwe vonnis tot stand is gekomen. © MAROKKO.NL 2022