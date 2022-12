Fiscus scherpt toezicht op maatschappelijke organisaties aan

De Belastingdienst gaat strenger toezicht houden op organisaties die fiscale voordelen genieten omdat zij een bepaald maatschappelijk doel dienen.

Om dat mogelijk te maken gaat de fiscus informatie verzamelen over deze algemeen nut beogende instellingen (anbi's) via een nog op te zetten centraal digitaal aanleverpunt.

Anbi's kunnen goede doelen zijn, culturele of kerkelijke instellingen, maar ook politieke partijen. Er staan er in totaal zo'n 45.000 geregistreerd bij de Belastingdienst. Zij hoeven bijvoorbeeld geen belasting te betalen over giften en schenkingen.

Er zijn al langer zorgen dat sommige anbi's activiteiten ontplooien die indruisen tegen in Nederland geldende normen en waarden. Te denken valt aan het aanbieden van 'homogenezing' door kerkelijke instellingen maar ook beïnvloeding vanuit landen via islamitische organisaties.



Het vorige kabinet liet een commissie uitzoeken hoe dergelijk onwenselijk gedrag beter aan banden kan worden gelegd. Een van de belangrijkste aanbevelingen was scherper toezicht op anbi's door de Belastingdienst, in combinatie met meer zelfregulering binnen de sector.

Het kabinet neemt nu de meeste adviezen uit het rapport over.

