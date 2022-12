Premier Akhannouch bekeek WK-duel Marokko-Frankrijk met Amerikaanse president Biden

De Marokkaanse premier Aziz Akhannouch en de Amerikaanse president Joe Biden keken woensdag samen naar de halve finale wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk.

Akhannouch is in de Verenigde Staten (VS) voor een driedaagse Afrika-top waar Afrikaanse leiders samenkomen om te spreken over de toekomst van Afrika en de VS.

Vlak na het geven van zijn openingstoespraak besloot Biden om met een select groepje de WK-wedstrijd te bekijken.

In zijn 17-minuten durende openingstoespraak prees Biden het Marokkaans elftal voor het behalen van de halve finale, als eerste Afrikaanse land.

Marokko verloor woensdagavond van Frankrijk (0-2). De Atlasleeuwen strijden zaterdag tegen Kroatië om de derde plaats.

