Biden stelt toetreding Afrikaanse Unie tot G20 voor

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een oproep gedaan om de Afrikaanse Unie op te nemen in de G20.

Daar is nu slechts één Afrikaans land lid van, Zuid-Afrika. De G20 is een internationaal financieel-economisch overlegorgaan, bestaande uit negentien landen en de EU.

Sinds maandag zijn delegaties uit tientallen Afrikaanse landen op uitnodiging van de VS voor een conferentie in Washington. Onder meer de Marokkaanse premier Aziz Akhannouch, de presidenten van Angola, Ethiopië, Kenia, Nigeria en Oeganda gaven acte de présence.

Washington zei voorafgaand aan de conferentie dat deze tot doel heeft "het langdurige partnerschap van de VS met Afrika te verdiepen en uit te breiden".



De VS en andere westerse mogendheden zien hun invloed afnemen op het continent, waar een vijfde van de wereldbevolking woont. Al jaren investeert China vele miljarden in Afrika, terwijl Rusland zich er al dan niet direct mengt in conflicten, zoals in de Sahel en Libië.

Ook is Rusland ten zuiden van de Sahara al een paar jaar lang de grootste wapenleverancier. Tevens is er in Afrika, net als in Azië en Zuid-Amerika, weinig enthousiasme om ondanks westers aandringen partij te kiezen in de oorlog in Oekraïne.

